Continúa en el ojo del huracán. “Mi esposo no es ningún narcotraficante de octava”, Alejandra Azcárate sale a defender a su pareja.

Luego del escándalo que se desató por el hallazgo de un cargamento de cocaína en una avioneta a nombre del esposo de la actriz y presentadora, Alejandra habló por primera vez.

Esto lo hizo para W Radio, donde habló para defender a su pareja de las acusaciones que se le hacen.

“Mi marido no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera” manifestó Azcárate, rechazando las acusaciones.

Según manifestó, el avión que incautaron no es propiedad directa de su pareja. Informó que pertenece a la empresa Interandes Helicópteros S.A.S, de esta su esposo Miguel Arango, es representante legal.

“El señor Fernando Escobar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. La empresa cuenta con cinco pilotos autorizados por Aerocivil, pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni son contratados por nómina, sino que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado”, expresó a la W Radio.

Y es precisamente uno de estos cinco pilotos autorizados, el que se vio involucrado en el hallazgo del cargamento de 446 kilos de cocaína.

Según detalló, quien pidió el avión fue -Juan Camilo Cadena Botero, por medio de WhatsApp, “le dice que si el domingo puede disponer del avión para hacer un vuelo humanitario a San Andrés y llevar unos insumos médicos. Fernando le responde que puede disponer del avión porque no lo va a utilizar, siempre y cuando se haga cargo de los costos del vuelo. El piloto toma el avión y paga a la empresa los servicios del vuelo, de eso hay prueba”.

La humorista manifestó confiar en su esposo y rechaza las acusaciones que se le hacen a este. Incluso, manifestó que él no tenía conocimiento de que el avión estaba en uso.

“Mi esposo no sabía que el avión estaba en vuelo. Mi esposo se entera cuando el socio recibe la llamada de lo que estaba pasando en ese momento”, detalló.

“Tengo toda la dignidad para poner la cara y decirles lo que está pasando. Confío en mi esposo y de esto saldremos de pie”, Alejandra A.

Manifestó estar muy afectada con lo su que está ocurriendo.

“Los más sorprendidos y devastados con todo esto somos nosotros”, dijo.

