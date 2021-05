En sus redes sociales, Lina Tejeiro reveló la extraña secuela que le quedó tras reinfectarse de covid-19.

La actriz colombiana es una de las más comentadas de la pantalla chica.

Pero además de su talento para actuar, sus seguidores la adoran por su sinceridad y buen humor.

Justamente, hace unos meses reveló que se había reinfectado con coronavirus.

“Perdí el olfato, el gusto y sentía escalofríos, a veces. Me tuvieron que hacer nebulizaciones porque me dio una tos terrible. En realidad estaba completamente asintomática hasta que me salió positiva la prueba y ahí me aparecieron todos los síntomas. Lo único que no me dio fue fiebre, me dio mucho sueño y desaliento. Esta vez sí me dio durito”.

También contó que: “Yo hoy estoy asintomática, mi mamá no tanto. Literal, les dio hasta a mis perros… No sé si tiene que ver, pero sí se enfermaron los tres perros, muy malucos. También tuvimos que medicarlos. Toda mi casa estaba inundada de covid”.

Sus seguidores han estado pendientes de su salud y justamente, hace poco uno de ellos le preguntó acerca de las secuelas que le dejó el virus.

Ella se refirió al dolor de cabeza y a la tos. Sin embargo, muchos quedaron sorprendidos al escuchar que además de eso, también se le ha caído mucho el pelo.

Para varios internautas, se trata de una secuela bastante rara, que no suelen escuchar de personas que han tenido el virus.

La confesión de la famosa colombiana la podrá ver a continuación:

Muy pronto los televidentes volverán a ver a Lina en la pantalla chica.

Y es que ella será uno de los rostros de ¿Quién es la máscara?, el nuevo reality de RCN que se estrenará el próximo 5 de junio.

La producción se convertirá en el reemplazo del Factor X, lo que quiere decir que será emitida los sábados y domingos.