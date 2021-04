En las redes sociales se conoció que Lina Tejeiro volvió a tener coronavirus y estos fueron los síntomas que tuvo con la reinfección.

Fue la misma actriz quien reveló que volvió a pasar por esta situación.

Lo hizo a través de varias historias, en las que se encontraba al lado de su mamá, quien también estuvo un poco enferma debido al covid.

La famosa colombiana comenzó asegurando que estaba alejada de las redes sociales debido a la reinfección.

También recordó que la primera vez que tuvo el virus fue en septiembre del año pasado, solo que en aquella ocasión fue asintomática.

Sin embargo, en esta ocasión fue diferente y tuvo varios síntomas molestos.

“Perdí el olfato, el gusto y sentía escalofríos, a veces. Me tuvieron que hacer nebulizaciones porque me dio una tos terrible. En realidad estaba completamente asintomática hasta que me salió positiva la prueba y ahí me aparecieron todos los síntomas. Lo único que no me dio fue fiebre, me dio mucho sueño y desaliento. Esta vez sí me dio durito”.

También contó que: “Yo hoy estoy asintomática, mi mamá no tanto. Literal, les dio hasta mis perros… No sé si tiene que ver, pero sí se enfermaron los tres perros, super malucos. También tuvimos que medicarlos. Toda mi casa estaba inundada de covid”.

Finalmente, les pidió a sus seguidores que no bajen la guardia, y menos, quienes ya han tenido el virus y creen que no volverán a pasar por esto: “Cuídense por favor, muchísimo. Creo que la inmunidad solo dura tres meses”.

Las revelaciones de la actriz colombiana las podrá ver en el siguiente video:

Lina Tejeiro volvió a tener coronavirus y estos fueron los síntomas que tuvo con la reinfección

En la actualidad la actriz se encuentra completamente enfocada en su carrera actoral.

Por ejemplo, hace unos meses les contó a sus seguidores que había aprendido el famoso baile de tubo, pues iba a ser parte de una película que le requería saber a la perfección moverse al estilo pole dance.

Justamente, hace poco se conocieron unas imágenes de Lina haciendo este personaje.

Estas fueron publicadas por Claudia Serrato, la mánager la artista, junto al siguiente mensaje:

“No puedo mostrarles obvio nada de las coreografías, pero les digo que su enfoque y ensayos tuvieron un magnífico fruto”.

Lo cierto es que las imágenes se robaron todas las miradas, pues además de su talento, Lina mostró toda su sensualidad.