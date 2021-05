El humorista habló del tema en una entrevista. ¿Alejandro Riaño se lanzará a la política? Así respondió a la espinosa pregunta.

Aunque muchos conocen de su apoyo al paro nacional, la gran mayoría ha dado por sentado la inclinación política de Alejandro Riaño.

El humorista ha sido crítico del Gobierno actual en diferentes videos, sin embargo, no es verdad que a él directamente le interese ocupar un cargo público.

Esta fue una de las preguntas que le hicieron en La W. Allí, Riaño comentó que nada podría estar más lejano de sus aspiraciones, pues no le interesa ser senador ni congresista.

“Jamás en la vida. Nunca me ha interesado. No estudié para el tema, no sé sobre ese tipo de trabajo. Creo que hago más desde afuera”, dijo.

Además, comentó que en su camino siente que ha logrado mejores cosas trabajando con fundaciones.

“No es necesario adentrarse en ese mundo pudiendo tener gente tan maravillosa como la que he venido encontrando en el camino. He trabajado desde hace 20 años con fundaciones en las que he visto cómo la plata no llega a donde tiene que llegar y estos últimos años he trabajado con varias que sí lo hacen correctamente”, explicó

Por otro lado, a Riaño le preguntaron sobre sus inclinaciones políticas. En este punto, el comediante se desmarcó de Gustavo Petro y su partido, con el cual lo han relacionado antes.

“Me dicen que me tiene que gustar Petro, pero tampoco me gusta. No creo que sea la solución. Debe haber un nuevo líder, gente nueva”, explicó.