Tras una entrevista, ahora muchos televidentes se preguntan: ¿Alberto Linero se casó a escondidas con su pareja secreta?

El exsacerdote estuvo el ojo del huracán luego de tomar la decisión de dejar los hábitos y continuar con su vida como un hombre del común.

Y aunque muchos no dudaron en criticarlo, lo cierto es que otros salieron en su defensa y aplaudieron su sinceridad.

Alberto comenzó de cero y en aquel momento aseguró que podía enamorarse en un futuro.

Y tal como lo predijo, más adelante encontró a la mujer de su vida. Y aunque en las redes es bastante reservado, lo cierto es que lleva una relación feliz y estable.

Justamente de eso habló durante el fin de semana con los presentadores de La Red.

Allí estuvo hablando de las cualidades que lo llevaron a enamorarse.

Y como los presentadores lo vieron tan comprometido con la relación, no dudaron en preguntarle si había llegado al altar, aunque de forma silenciosa.

Su respuesta dejó a los presentadores y a los televidentes dudando:

“De pronto sí”, dijo Linero, quien agregó que: “Yo no sé si ya estamos casados. Igual y ya estamos sacramentados”.

Luego de lo dicho, Frank Solano, quien se considera muy cercano al ahora presentador y locutor, comentó que era muy probable que ya se hubiera casado y que no ha querido hablar del tema para evitar que los malos comentarios lleguen a su pareja.

“A esta hora ya pasó a que le leyeran El cantar de los cantares. Te juro que sí. ¿Si él tenía experiencia casando a escondidas, por qué él no?“, contó con gracia Solano.

En medio de la conversación Alberto también confesó con gracia que ni ella ni él piensan en tener hijos.

“Uno a los 51 años no puede ser papá. Con todo el respeto de quien lo haya decidido, pero yo creo que terminaría siendo el abuelo de ese niño. Necesitamos más cercanía y mi estructura de vida no permite tener hijos en este momento. Afortunadamente también es su decisión de vida, entonces no, nos vamos a dedicar el uno al otro”.