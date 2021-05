En las redes, algunos televidentes recordaron cuando se rieron del nombre del hijo de Valerie Domínguez en programa de RCN.

Luego de más de 40 horas de parto, la presentadora colombiana dio a luz al pequeño Thiago.

A través de sus redes sociales, Valerie publicó las primeras fotos del pequeño.

Además, le dedicó un hermoso mensaje: “Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Que loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío”.

Justamente, tras el nacimiento, muchos seguidores han felicitado a la también modelo.

Pero además, algunos de ellos recordaron un gracioso momento que sucedió hace un par de meses, exactamente en un capítulo de Yo, José Gabriel, que se emite por RCN durante los fines de semana.

Y es que Valerie y su pareja, Juan David ‘el Pollo’ Echeverry, fueron invitados para hablar de su experiencia como nuevos padres.

Adicional a eso, también hubo tiempo para hablar del nombre del pequeño: Thiago.

“Thiago tiene como la abreviatura de Santiago, pero es más un nombre como portugués”, aseguró Juan David. Además, en aquella entrevista la pareja dejó claro que iban a escribirlo con H después de la T.

Fue entonces cuando José Gabriel aprovechó el instante para hacer el curioso chiste: “Thiago tiene nombre como de perro. Si le meten la H ya no es de perro. […] ¡Tranquilo Thiago, es ganas de sobar!”.

Y aunque muchos pensaron que los padres se podrían ofender, lo cierto es que no fue así, y por el contrario, lo tomaron con bastante humor.

Lo sucedido podrá verlo en el siguiente video, desde los primeros minutos: