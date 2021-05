Tras varios días de espera, ya nació Thiago, el hijo de Valerie Domínguez, y esta es su primera fotografía.

Fue la misma presentadora quien confirmó la noticia publicando dos fotos.

En una de ellas se encuentra junto a su pareja, Juan David ‘el Pollo’ Echeverry, y en la segunda tiene en sus brazos al bebé.

Y aunque no mostró su carita, lo cierto es que sus seguidores no han dudado en llenarla de aplausos y mensajes de felicitación.

Junto a las imágenes la también actriz publicó el siguiente mensaje:

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Que loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío”.

Y es que cabe mencionar que Valerie estuvo muchas horas en trabajo de parto.

La misma presentadora contó que el martes comenzó con contracciones, y aunque fue al hospital, lo cierto es que la devolvieron a casa porque no había dilatado lo suficiente.

24 horas después regresó al hospital, y aunque había dilatado más, no era lo suficiente. Además, los dolores eran cada vez más fuertes.

“Tenemos cuatro centímetros de dilatación, las contracciones cada vez son más seguidas y demasiado fuertes. Les voy a decir una cosa, me rindo: vamos con la epidural, esto va para largo. No puedo aguantar, llevo demasiadas horas así”, se le escuchaba decir a Valerie en un video.

Y finalmente, este miércoles, sobre las seis de la tarde nació Thiago, después de 41 horas de parto.