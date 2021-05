La presentadora volverá a estar en la pantalla chica colombiana. Jéssica de la Peña vuelve a la televisión nacional.

Luego de un tiempo lejos de los noticieros, la presentadora dio a conocer su regreso a RCN.

A través de sus redes sociales, dejó ver que había regresado a grabar al canal de forma presencial.

Recordemos que la presentadora estaba lejos de la televisión, especialmente porque se había dedicado a su recién nacido.

En sus historias de Instagram, de la Peña comentó que este regreso la “llena y la apasiona”. “Me llena, me apasiona, me distrae, me pone la cabeza en otras cosas y es mi regreso a Noticias RCN (…) Es una sorpresa que les tengo, pero para eso tengo que pedir permiso”, dijo.

Como algunos saben, Jessica solo tenía a su pequeña hija, Luna.

Pero recientemente se convirtió en madre de nuevo, a sus 42 años. Por esta razón agradeció a quienes le han dado mensajes de aliento, y así mismo se dirigió a las que creen que ya es “muy tarde”.

“Me alegra haber sido un mensaje de esperanza para todas aquellas mujeres que sueñan con ser mamás y creen que se les pasó el tiempo o el momento, nunca pensé que tocaría tantos corazones por hacer las cosas “distinto”… A ustedes siempre gracias por su cariño y sus palabras generosas!”, escribió.