La presentadora se tomó con mucha tranquilidad un comentario malintencionado. Un seguidor se burló de Jéssica de la Peña por viajar en clase económica, y así respondió.

La periodista se tomará unas vacaciones para ir a ver a la Selección Colombia. Pasadas las elecciones, de la Peña quiso cambiar de tema en sus redes sociales y compartió una foto de su tiquete aéreo.

Un seguidor rápidamente notó que este era de clase económica, y se burló de la presentadora. "No te alcanzó para primera clase, ¡qué oso!", fue el mensaje que le dejó.

No obstante, de la Peña no se quedó callada, y con mucha decencia contestó: "¿Sabes que no? Porque soy una ciudadana más, normal, de carne y hueso, que ama su trabajo, pero que además lo necesito para vivir y pagar mis cuentas. Ni soy millonaria, ni nadie me ha regalado nada. ¡Todo me lo he ganado trabajando!".

Muchos aplaudieron la respuesta de la presentadora, quien de paso invitó a dejar atrás las diferencias políticas y aseguró estar en 'Modo Mundial'.

