Si aún no se ha enterado, le contamos que la historia de The Good Doctor llega a RCN, aunque no como muchos quisieran.

Y es que el canal colombiano ya comenzó a emitir los adelantos de Doctor milagro, producción que pronto se estrenará en las tardes.

Se trata de una novela turca que cuenta la misma historia de The Good Doctor.

Esta estrenó su cuarta temporada hace poco en Amazon Prime, y su tercera temporada en Sony Channel.

En The Good Doctor Freddie Highmore le da vida a Shaun, un joven con trastorno del espectro autista y síndrome de Savant, y quien a pesar los múltiples problemas familiares que ha tenido ha logrado convertirse en médico e ingresar a un hospital para cumplir su sueño de ser cirujano.

Por otro lado, en Doctor milagro los televidentes se encontrarán con la historia de Ali Vefa, protagonizado por el actor Taner Olmez, que vivirá lo mismo que Shaun en la serie norteamericana.

Varios comentarios ya se han leído en las redes sociales.

Y la verdad, muchos televidentes se han mostrado felices de que RCN vuelva a emitir una novela turca, sobre todo en las tardes.

Y como las críticas siempre están a la orden del día, algunos televidentes le han pedido al canal que busque los permisos para emitir The Good Doctor.

“El proceso de preparación fue muy agradable para mí porque conocí a niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado”, contó Taner Olmez en una entrevista con la revista Episode.

Sobre la preparación de su personaje el actor agregó que: “Leí libros, vi películas y videos, miré charlas TEDx durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones”.