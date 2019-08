'The Good Doctor': una serie que habla sin miedo de la exclusión

Si usted es amante de las series relacionadas a todo lo que ocurre dentro de los hospitales, o si simplemente es un seguidor de todas las producciones y personajes de Freddie Highmore, de seguro la serie de la que le hablaremos le va a llamar la atención. Se trata de The Good Doctor, que comenzará a ser emitida desde este lunes 2 de septiembre a las ocho de la noche por Sony Channel, y que promete sacarle lágrimas a más de uno con su episodio estreno.

PUBLIMETRO tuvo acceso al primer capítulo de esta producción que tiene como protagonista a Shaun Murphy, un médico cirujano extremadamente talentoso, pero que no es bien visto por sus colegas debido a que sufre de autismo y del síndrome de Savant.

La historia comienza justamente con Shaun, quien está listo para emprender un viaje rumbo al hospital San José, San Buenaventura. Allí lo está esperando la junta directiva, que está dudando la contratación de este médico, sobre todo, para el cargo de cirujano y con el "problema que tiene".

La travesía parece comenzar bien hasta que Shaun es testigo de un grave accidente en el que un pequeño se ve involucrado. Es en ese momento cuando los televidentes comenzarán a descubrir las grandes habilidades que tiene, pues debido a su condición, Shaun ha desarrollado una mentalidad brillante, que le permite, con tan solo sentir el cuerpo de las personas o ver pequeños detalles, reconocer con facilidad a qué tipo de problema se está enfrentando.

2017 fue el año en que comenzó a emitirse esta producción en Estados Unidos. Y ya se confirmó que tendrá una tercera temporada.

Y a la par con su historia, los espectadores también podrán ir descubriendo a los otros personajes que acompañarán a Murphy a lo largo de esta primera temporada. Entre ellos se destacan Aaron Glassman (Richard Schiff), director del hospital y el hombre que quiere que Shaun sea uno de sus cirujanos; Claire Browne (Antonia Thomas), otra médica que, aunque desconfiada en un comienzo, será una aliada de Murphy; y finalmente Neil Melendez (Nicholas Gonzalez), el cirujano que promete hacerle la vida difícil al nuevo del lugar, aunque no duda del talento que tiene.

The Good Doctor promete conectar a los televidentes, y no solamente por su historia, sino también, por la profunda reflexión que deja. La serie es un reflejo de la sociedad que excluye y crítica a las personas simplemente por el sexo, la raza, o en el caso de Shaun, una condición mental. No obstante, será este mismo personaje quien le demuestre a más de uno que el talento nada tiene que ver con la apariencia o una limitación física.

Sobre Freddie Higmore

Quienes han seguido la carrera de esto actor británico saben a la perfección que, a pesar de su corta edad, ya es todo un experto en aprenderse libretos y hablar frente a las cámaras. Si no lo tiene muy en mente de seguro lo recordará por su participación en la cinta Charlie y la fábrica de chocolate, en la versión de 2005, donde él y Johnny Depp fueron los protagonistas.

Y si todavía sigue pensando en quién es este personaje, el nombre Bates Motel sí tendrá que ayudarlo bastante. Y es que Freddie le dio vida a Norman Bates, un joven frágil que toda su vida tuvo que enfrentarse a la relación con su madre posesiva.

Cabe mencionar que además de este primer episodio que dejará a más de uno con la lágrima por fuera y el pañuelito en la mano, hoy los televidentes también podrán ver el segundo episodio de esta serie, aunque de este no podemos contar nada, porque también sigue siendo una incógnita para nosotros, así que no se lo puede perder.

¡No todos los héroes usan capa, algunos usan bata!

