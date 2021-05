Quiere ayudar a los manifestantes que han sido heridos. Yeferson Cossio dice que donará $500 millones a víctimas de ataques de la Policía en el paro.

El reconocido influencer está siendo tendencia por estos días en redes sociales.

¿La razón? Yeferson anunció que daría una millonaria donación para ayudar a todos aquellos que han resultado heridos por la violencia policial y que no tienen cómo cubrir sus gastos médicos.

Así lo anunció por medio de las historias de Instagram, donde dio a conocer que el 50% del total del dinero que recoja con un millonario sorteo que se encuentra realizando, será donado a los manifestantes heridos.

“En su mayoría no tienen para costearse su medicina y pagar los gastos médicos. No estoy donando nada para la Policía”, manifestó el influencer.

En total sería la suma de 500 millones de pesos la que donaría a quienes lo necesitan para cubrir sus gastos médicos.

“Esta plata va a ir para las personas que están sufriendo el abuso de la Policía Nacional en estas manifestaciones. Estimo que se donarán aproximadamente unos 500 millones de pesos”, manifestó.

Hasta el momento no ha revelado mayores detalles de a quién específicamente podrá a cargo del dinero.

Lo que sí se sabe es que el sorteo se realiza el próximo 14 de mayo, por lo que la donación sería en los siguientes días.

Recordemos que Cossio fue tendencia en pasadas semanas, todo por someterse a una cirugía de busto, en el que se puso implantes de senos.

Ducho acto fue duramente criticado en redes sociales por muchos internautas, a lo que el youtuber se defendió argumentando que “Me puse estos senos por diversión y sí que me he divertido. Valió la pena y lo haría mil veces más“.

Yeferson Cossio dice que donará $500 millones a víctimas de ataques de la Policía en el paro.