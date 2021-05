La cantante no se quedó callada ante los asesinatos contra las minorías. Goyo se despachó contra los que atacan a los indígenas y los tachó de racistas.

Durante las últimas semanas, la situación en el país ha sido crítica.

Luego de que Iván Duque propusiera la reforma tributaria, sectores gremiales y ciudadanos salieron a las calles a marchar.

Esto se sumó al descontento generalizado hacia el gobierno actual, las cifras de pobreza y el olvido estatal en las regiones.

Por esto, campesinos e indígenas se han sumado a las protestas que se han visto marcadas por la represión policial y la militarización.

Así las cosas, tanto en las calles como en las redes sociales muchas personas han atacado a los indígenas con un trato especialmente despectivo.

Esto motivó a Goyo a usar su plataforma para ponerse de lado de los manifestantes como mujer afrodescendiente.

“Se les sale lo racistas y no saben que de indígenas tenemos todos su poquito”, fue su mensaje en Twitter.

Este mismo lo replicó en Instagram y agregó:

“Los grupos étnicos NO son el problema. NUNCA lo fueron, pero la desigualdad social, la discriminación y la exclusión sí lo son. Mientras sigamos diciendo que los problemas en este país son indígenas y negros, señalando la identidad y generalizando no vamos a AVANZAR. DIÁLOGO es lo QUE NECESITAMOS. RESPETO, soltar los prejuicios. Recuerden que todo lo que pensamos de los demás no es una verdad absoluta. Si tan solo nos diéramos la OPORTUNIDAD DE ESCUCHARNOS SIN DISPARARNOS, mi COLOMBIA” (sic).

La gran mayoría de sus seguidores le dieron la razón, y le agradecieron por manifestarse.

Días atrás, la cantante chocoana salió a las calles para unirse a los manifestantes en Miami, (Florida, EE. UU.), desde donde cientos de colombianos se reunieron para hablar sobre lo que ocurre en el país.

Aunque no se encontrara en Colombia, Goyo no dejó de expresar su sentir.

Con mensajes como “Lejos, pero no indiferentes” y “El pacífico colombiano, presente”, Goyo ayudó a visibilizar las peticiones de muchos colombianos cansados de la situación del país.

Además, un día antes vistió un traje con el mensaje “S.O.S Colombia” en una presentación de los Latin Grammy.