Tras conocerse un rumor ahora muchos se preguntan: ¿protagonista y actriz de Café con aroma de mujer se tienen rabia por una pelea del pasado?

Se trata de Laura Londoño y Mabel Moreno, quienes vuelven desde esta semana a la pantalla chica con el lanzamiento del remake.

Las actrices fueron centro de los comentarios luego de que se afirmara que habían tenido una fuerte pelea durante las grabaciones de La ley del corazón, también de RCN.

De acuerdo con lo dicho por Laura en una entrevista con ‘Diva Rebeca’, en un comienzo le dijo que no a la segunda parte de La ley.

Por eso, escogieron a Mabel como la protagonista. Pero, Laura volvió al proyecto y se lo quitó, lo que generó disputas en un comienzo.

Sin embargo, de acuerdo con la misma actriz, el tiempo se encargó de bajar las molestias y todo volvió a la normalidad.

Más tarde, Mabel se refirió a Laura, asegurando que ella era su compañera, más no una amiga. Y aunque no lo dijo con molestia, para muchos dio a entender que algo se había roto en aquella relación.

Muchos se han preguntado si su supuesta disputa ha afectado las grabaciones de la novela. Pero parece que no ha sido así.

Laura Archbold, quien también hace parte del nuevo elenco de Café, comentó en una entrevista con ‘Diva Rebecca’ que si hubo un agarrón en el pasado, ya no se siente en el presente.

“Sí, yo no sé. Si tuvieron algún problema yo no me he enterado y son muy buenas actrices, porque allá les va divinamente. Yo las veo regias”.

Café con aroma de mujer será el reemplazo de Pa’ quererte, que presentó su último capítulo a finales de la semana pasada.

Así que Café tendrá el horario de las ocho de la noche, y además de Laura, será protagonizada por William Levy.