“Pensamiento mafioso”: fuerte mensaje de Andrés Parra contra la violencia en Colombia se viraliza

En redes sociales, las palabras del actor le llegaron a muchos. Fuerte mensaje de Andrés Parra contra la violencia en Colombia se viraliza.

A pesar de las diferencias, muchos actores y celebridades nacionales aplaudieron las palabras de Andrés Parra.

El actor, uno de los más admirados en el país, se proncunció contra la normalización de la violencia.

Según comentó y recalcó varias veces en su mensaje, “no es normal” vivir entre la violencia. Tampoco lo es asesinar a quien piensa diferente.

En su mensaje, Parra se dirigió especialmente a sus coetáneos.

A ellos, les comentó que aunque hubiesen crecido en un país violento, no debían normalizar los asesinatos.

Por supuesto, esto lo dice luego de que en 11 días de paro el país haya visto morir más de 30 personas en el marco de las protestas.

“Pertenezco a una generación a la que le enseñaron que matar estaba bien, a la que le metieron en lo más profundo de su genética el pensamiento mafioso, narco, paramilitar, guerrillero (…) Un país en el que nos acostumbramos a matar porque sí y porque no: ‘Si a mí alguien me cierra en el carro con toda la intención, hijoeputa, yo lo mato’. No, no es normal…”, fueron algunas de sus palabras.

El actor ya ha criticado abiertamente el actuar del gobierno a través de sus redes sociales.

Sin embargo, esta vez sus palabras iban dirigidas especialmente a quienes han señalado a los protestantes e indígenas.