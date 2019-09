Con impresionante publicación, Andrés Parra vuelve a mostrar su antes y después

View this post on Instagram

Gracias por el interés. Les cuento detalles.. En algún momento pensé en el balón gástrico, sin embargo di con una nutricionista maravillosa con la que hablamos largo y tendido del tema, fue muy honesta conmigo y me impulsó a hacerme el balón pero de cabeza. Operar la manera de relacionarme con las porciones exageradas de comida. Y así empezamos este viaje, durante casi dos años nos vimos cada 8 días, y juntos logramos superar los altos y los bajos, los pesos memoria, el desespero, el malgenio y la inmensa felicidad de ir perdiendo peso poco a poco. Al final fueron 45 kilos de dieta, @dynashco y bicicleta. Obviamente quedé con un colgajo importante en el estómago. Si mi memoria no me falla fueron 3 kilos de piel, una cirugía una gonorrea. Dolorosísima! Horrible, un postoperatorio infernal, 4 años después sigo sin el total de sensibilidad en varias zonas del estómago. Pero esa llanta no iba a salir de otra forma. Aprovechamos el sobrante y nos cocinamos un lomo al Andrés exquisito! Hoy en día quisiera estar en 70kilos pensando en el ciclismo pero la @dcaliz no deja, ella tiene un fetiche con los gordos y yo le salí tremendo “paquete” Se enamoró del gordo y ahora me mira y dice: “anda niñooooo mira tu eso” En fin. Se logra, pero hay q meterle candela, mi consejo: Si pueden evitar el balón o el bypass háganlo. Y pa lante, esta enfermedad desafortunadamente no tiene cura, pero es tratable . Por eso mi epitafio: Se acabó la dieta.