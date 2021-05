Hizo una encuesta por su Instagram. ¿Lo cancelaron? Maluma preguntó a sus fans si querían nueva música y le dijeron que no.

Desde el inició de las marchas en Colombia, al cantante de reguetón lo han juzgado en redes sociales por no mostrar su postura ante la situación.

Tanto fue así que se hizo tendencia en redes sociales como Twitter, donde sus fans le pedían manifestarse.

Ante las peticiones el cantante dio su punto de vista, pero este fue nuevamente juzgado, pues se centró solo en hablar del vandalismo y no de las marchas o lo que querían lograr.

Y ahora pareciera que más de uno canceló al artista. ¿La razón?, preguntó si querían nueva música y le dijeron que no.

Por medio de las historias de su Instagram le preguntó a sus seguidores si querían nueva música en este momento, o mejor se quedaban con los problemas del país. La respuesta fue un 72% para el “no”, los seguidores no quieren que saque nueva música.

“¿Es hora de sacar música o nos quedamos en los problemas del país?”, preguntó

Para algunos la forma en la que hizo la pregunta no fue correcta, ya que pareciera que le estuviera dando más importancia a su música, que a la situación del país.

Maluma y J Balvin hablaron sobre las marchas, pero sus mensajes causaron disgusto.

Hace unos días Maluma y J Balvin decidieron compartir sus opiniones, que no cayeron del todo bien

Balvin comentó que no estaba de acuerdo con la manera en que se hicieron las protestas.

Además, se mostró preocupado por la salud de quienes salieron a marchar.

“Yo no digo ‘no’ a la reforma tributaria, pero no al vandalismo de los que se aprovechan de la situación para hacer daño, robar a personas o destruir como excusa de la marcha. Hoy la prioridad debe ser la salud de todos, estamos en pandemia, necesitamos es salvar vidas”, anotó.

Esta postura no cayó bien, pues aunque la pandemia está más cruda que nunca, pero el bolsillo de los colombianos no da para más.

El mensaje de Maluma tampoco fue bien recibido.

“Utilizo mis redes para indagar un poquito sobre el tema que está pasando en mi país. Me duele mucho así no esté allá porque me afecta el tema de la reforma tributaria”, comentó, explicando que no estaba de acuerdo con la misma.

Sin embargo, agregó que le parecía una “cagada” los hechos de vandalismo que se presentaron en algunas ciudades.

“Esa no es la forma, mi gente, la mejor manera es la manera pacífica”, agregó

Algunos no les gustó la demora en manifestar sus opiniones, pues sintieron que había sido por “presión mediática” y no porque realmente les importe a estos dos artistas.

