Maluma y J Balvin hablaron sobre las marchas, pero sus mensajes causaron disgusto en redes sociales, donde les pidieron manifestarse.

Este 28 de abril, ciudadanos de todo el país se dieron cita en las calles para protestar por la reforma tributaria. Varios famosos se unieron, y compartieron sus respectivos mensajes en redes.

Sin embargo, dos de ellos brillaron por su ausencia: Maluma y J Balvin.

Por esta razón, en redes los criticaron por mostrarse “indiferentes” a la realidad del país que representan en el exterior.

A cambio, artistas como Karol G o Nicky Jam, que no es colombiano, sí se pronunciaron.

Sin embargo, hoy Maluma y J Balvin decidieron compartir sus opiniones, que no cayeron del todo bien.

Por su parte, Balvin comentó que no estaba de acuerdo con la manera en que se hicieron las protestas.

Además, se mostró preocupado por la salud de quienes salieron a marchar.

“Yo no digo ‘no’ a la reforma tributaria, pero no al vandalismo de los que se aprovechan de la situación para hacer daño, robar a personas o destruir como excusa de la marcha. Hoy la prioridad debe ser la salud de todos, estamos en pandemia, necesitamos es salvar vidas”, anotó.

Esta postura no cayó bien, pues aunque la pandemia está más cruda que nunca, pero el bolsillo de los colombianos no da para más.

Esto fue lo que le contestaron a Balvin, entre otros mensajes donde le recordaron que “Colombia no es solo una palabra para poner en canciones”.

Mientras tanto, Maluma compartió el siguiente mensaje:

“Utilizo mis redes para indagar un poquito sobre el tema que está pasando en mi país. Me duele mucho así no esté allá porque me afecta el tema de la reforma tributaria”, comentó, explicando que no estaba de acuerdo con la misma.

Sin embargo, agregó que le parecía una “cagada” los hechos de vandalismo que se presentaron en algunas ciudades.

“Esa no es la forma, mi gente, la mejor manera es la manera pacífica”, agregó.

Aun así, a algunos no les gustó la demora en manifestar sus opiniones, pues sintieron que había sido por “presión mediática” y no porque realmente les importe a estos dos artistas.

Por supuesto, también fueron muchas las personas que apoyaron sus comentarios y estuvieron de acuerdo con ellos.