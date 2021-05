La presentadora y actriz Yaneth Waldman enfureció con un seguidor que le envió mensajes de corte sexual en sus redes.

Desde el anonimato, muchos hombres aprovechan para acosar mujeres a través de las redes sociales.

Así le pasó a Yaneth Waldman, quien tuvo que exponer a un hombre que le habló de forma atrevida a través de mensajes directos.

“Hay tontos atrevidos que creen que es un piropo. Que creen tener el derecho de hablarle así a una mujer. Gas, gas, gas. ¿Y me los gano yo? No me jodas”, escribió en una de sus historias de Instagram, luego de enseñar los mensajes que recibió.

En ellos, el sujeto en cuestión comentó sobre su cuerpo, entre otras cosas.

Los mensajes en cuestión, más la respuesta de Waldman, pueden verse a continuación.

Yaneth Waldman enfureció con un seguidor que le envió mensajes de corte sexual

Yaneth Waldman y su vida en la televisión

En la pantalla chica, Waldman encontró un espacio para su gran personalidad.

Recientemente, hizo parte del equipo de El desayuno, de RCN.

La apuesta no duró mucho, pues fue difícil competirle a Caracol en el rating, y aun así, los presentadores se ganaron el cariño de su audiencia.

Pero el final del programa fue agridulce, y tal como Iván Lalinde lo mencionó después, hubo personas que no fueron muy agradables dentro del canal durante todo el proceso.

““La verdad, me echaron, no se por qué, pero me echaron”, dijo muerta de risa Yaneth Waldman en sus redes.

“Estoy feliz disfrutando a mis hijos, a mi marido, compartiendo cosas en redes sociales. No, estoy feliz, estoy dichosa y hay que dejar descansar a la gente”, agregó.

Además, cabe recordar que este programa reemplazó a Muy buenos días.

Allí trabajaba Jota Mario Valencia, quien falleció casi un año después de que terminara el show.