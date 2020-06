¿Yaneth Waldman le envió pulla a RCN en medio de una entrevista con Caracol? Y es que si no lo recuerda, a la presentadora la sacaron del canal a comienzos de año.

Eso pensaron algunos de sus seguidores luego de ver una entrevista en The Suso's Show.

El formato del programa cambió y ahora Suso entrevista a los famosos a través de videollamadas.

Y este domingo Yaneth estuvo contando varios detalles de su vida en el magazín.

Uno de los momentos más graciosos y comentados fue cuando aseguró que luego de tener a su hija, después de una cesárea, se fue a grabar un programa.

Y el "chistecito" le fue cobrado, pues en medio de las grabaciones comenzó a sangrar pues uno de sus puntos se abrió.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo después de este recuerdo:

"Me pongo la camiseta de las compañías, qué cosa tan horrible, y no me ha servido mucho".

Y aunque lo dijo en medio de risas, para muchos fue una indirecta muy directa a su polémica salida de RCN.

Cabe mencionar que a Yaneth le terminaron su contrato a comienzos de este año, y desde entonces dejó RCN.

Un hecho que generó polémica e indignación entre varios televidentes.

