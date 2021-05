Las fiestas ya no son lo suyo. Exintegrante de ‘Acapulco Shore‘ busca inspirar la paternidad responsable con un reality.

El influencer mexicano y exintegrante de ‘Acapulco Shore’ Fernando Lozada ha dejado atrás la fiesta y los bares para adentrarse de lleno a la paternidad en el nuevo ‘reality show’ “Papi Shore”. Un espacio donde espera inspirar de forma divertida a más hombres a asumir su paternidad de forma responsable.

“A mí me gusta motivar a la gente. Ojalá que todos esos cabrones que ‘se lavan las manos’ (se desentienden de una responsabilidad) se den cuenta de lo que se están perdiendo y se hagan responsables de lo que hicieron”, contestó a EFE el presentador en una mesa redonda con medios de Latinoamérica.

Lozada conoció la fama a raíz de su incursión en la serie de telerrealidad de la cadena MTV “Acapulco Shore”, que se caracteriza por reunir a jóvenes fiesteros en una casa decididos a vivir todos los excesos.

Ahora con “Papi Shore”, Lozada regresa a la cadena televisiva totalmente renovado, con su alma fiestera pero con la responsabilidad de cargar a un bebé propio en sus brazos y su faceta como esposo de Triana Lion.

“Era muy fiestero pero siempre he sido muy hogareño. Hay etapas de la vida que tienes que vivir al máximo, eso disfruté a tope pero llega un día en el que dices, hoy quiero echarme un juego de mesa con mi mujer, tú mismo cambias de prioridades y mi prioridad ahora es mi familia”, confiesa.

Pero eso no hará que “Papi Shore” se convierta en un programa serio y aburrido, pues en el camino Lozada experimentará cosas muy naturales y cómicas por sí mismas y mostrará su parte más romántica y sensible en televisión.

“Yo no sabía que iba a ser así como padre, soy un papá divertido y es chistoso como nos llevamos él (Leandro) y yo. Van a ver cosas como que Triana me dice que lo ‘zarandeo’ (muevo) mucho al bebé y después me vomita”, relata.

“Papi Shore” llega a MTV este sábado y semana tras semana será presentado un nuevo capítulo de la adaptación de Fernando a esta nueva etapa de su vida.

“¿Quién iba a decir que iba a estar cambiando pañales?” se pregunta a sí mismo.

A la serie se sumarán visitas esporádicas de sus excompañeros de “Acapulco Shore” como Karime Pindter, quien será una de las niñeras de Leandro, entre otros.

“Yo me llevo muy bien con todos, somos una familia, somos como hermanos, es algo muy natural estar conviviendo entre nosotros”, cuenta Fernando.

