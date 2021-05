Dany se va de Pa’ quererte, pero llegará a una nueva producción de RCN. Este será el próximo papel de Juliette Pardau.

La actriz interpretará a Vivian Roldán, una mujer mimada y caprichosa de la alta sociedad en La nieta elegida.

Luego de interpretar a la dulce Dani en Pa’ quererte, Juliette Pardau tendrá un personaje muy diferente.

Hablamos de la nueva novela de RCN, que llegará a competirle a Caracol.

En esta producción, Juliette será la novia de Juan Esteban (Carlos Torres, quien de hecho estará en una producción de Caracol al mismo tiempo).

Su vida y su relación perfecta se verán disrumpidas cuando llegue Luisa a la familia.

Con ella se formará un triángulo amoroso y una serie de disputas familiares.

Hablando sobre su personaje en RCN, Juliette Pardau comentó: “Estoy dichosa, feliz de este reto, primera vez en mi vida que debo encarnar a un personaje que quizás no toma las decisiones correctas. Me ha parecido un viaje increíble, estoy muy contenta con el equipo y los libretos… todo lo que rodea la historia”.

Pero, de igual manera, dio pistas de que esta mujer, Vivian, no será para nada parecida a Dany.

Recordemos que con Dany, Juliette se ha ganado el cariño de los televidentes.

En este caso, podría no suceder lo mismo: “este personaje, no lo quiero juzgar para que ustedes saquen sus propias conclusiones, pero sí, hace cosillas que no están tan bien (risas)”.

Para explicarlo mejor, agrega: “es una víctima de su contexto, víctima de la crianza de sus padres, un poco la de sus abuelos también, ha sido afortunada en muchos aspectos de la vida, todo lo da por sentado y cree que todo lo merece”.

¿No será la favorita de muchos?

