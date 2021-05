Son varios los artistas colombianos que han causado repudio por su silencio. “Ciega, sorda y muda”, le dicen a Shakira por no hablar de la situación de Colombia.

El país vive tensos días desde el pasado 28 de abril, día en el que iniciaron las manifestaciones como respuesta al paro nacional, convocado para rechazar la reforma tributaria.

Ciudadanos, trabajadores y distintos gremios han salido a la calle a manifestar su inconformidad frente al proyecto de ley que se adelanta.

Incluso, artistas de la farándula nacional se han expresado contra la reforma y han salido a la calle.

Pero hay algunos que poco o nada han dicho sobre el tema tan coyuntural por el que atraviesa Colombia, una de estas es Shakira, a quien tildan de “ciega, sorda y muda”, la situación de su país.

Varios internautas la han criticado por medio de redes sociales, ya que para las causas de otros países sí ha expresado su opinión, pero para la de sus coterráneos, guarda silencio.

“Shakira con su país es como su canción. Ciega sorda y muda”… “claramente Shakira no va a decir nada de una reforma tributaria porque nada que tenga que ver con impuestos le interesa”, son algunos de los comentarios que se puede leer en Twitter.

“Ciega, sorda y muda”, le dicen a Shakira por no hablar de la situación de Colombia.

Shakira con su país es como su canción.

Ciega sorda y muda. — Sopa De Banano (@Sopadebanano) April 30, 2021

Claramente Shakira no va a decir nada de una reforma tributaria porque nada que tenga que ver con impuestos le interesa. — Neutrón (@SoyNeutron) April 30, 2021

Shakira es tendencia por no pronunciarse de las marchas y el Paro Nacional.



-Shakira: pic.twitter.com/SvHVheiFL4 — The Time/1 (@TheTime5526) April 30, 2021

J Balvin

Shakira

James

Falcao

Morat

Maluma

Ventino

Carlos vives

RECUERDEN ESOS NOMBRES CUANDO SE QUIERAN LLENAR LA BOCA DICIENDO QUE REPRESENTAN EL PAÍS, COLOMBIA TAMBIÉN ES LA LUCHA DE SU PUEBLO CONTRA EL GOBIERNO OPRESOR, NO SÓLO FÚTBOL, REGGAETON, CUMBIA Y POP.#ElParoSigue — Dinora Rosales⁷🇨🇴 (@GEN1US_SUGA) May 1, 2021

Maluma y J Balvin hablaron sobre las marchas, pero sus mensajes causaron disgusto.

Luego de ser fuertemente criticados por su silencio frente al tema, Maluma y J Balvin decidieron compartir sus opiniones, que no cayeron del todo bien.

Balvin comentó que no estaba de acuerdo con la manera en que se hicieron las protestas.

Además, se mostró preocupado por la salud de quienes salieron a marchar.

“Yo no digo ‘no’ a la reforma tributaria, pero no al vandalismo de los que se aprovechan de la situación para hacer daño, robar a personas o destruir como excusa de la marcha. Hoy la prioridad debe ser la salud de todos, estamos en pandemia, necesitamos es salvar vidas”, anotó.

Esta postura no cayó bien, pues aunque la pandemia está más cruda que nunca, pero el bolsillo de los colombianos no da para más.

Mientras tanto, Maluma compartió el siguiente mensaje:

“Utilizo mis redes para indagar un poquito sobre el tema que está pasando en mi país. Me duele mucho así no esté allá porque me afecta el tema de la reforma tributaria”, comentó, explicando que no estaba de acuerdo con la misma.

“Ciega, sorda y muda”, le dicen a Shakira por no hablar de la situación de Colombia