Los actores de ‘Pa’ quererte’ que son esposos en la vida real

De seguro no sabía esto, pero hay dos actores de Pa’ quererte que son esposos en la vida real.

Se trata de Laura de León y Salomón Bustamante, quienes les dan vida a Azucena y Maximiliano.

Si se ha perdido la novela de RCN por estos días, le contamos que llegó desde la costa un amigo de Azucena, ‘Maxi’.

Azucena y Octavio lo recibieron en su casa, pues el joven llegó con el objetivo de estudiar y trabajar.

Sin embargo, su estancia en la casa no duró mucho tiempo, pues en medio de la despedida de Dany, Maximiliano le confesó a Octavio que estaba enamorado de ella.

Lo cierto es que, aunque en la novela son amigos, en la vida real Laura y Salomón son esposos.

La pareja se casó el año pasado, en Cartagena y en medio de la pandemia. Aunque eso sí, ya llevaban cerca de diez años conociéndose.

Y aunque se trató de una ceremonia sencilla, lo cierto es que las fotos de la boda son para morirse de la envidia.

La pareja se conoció trabajando en RCN, y aunque se trataban, lo cierto es que la relación se consolidó varios años después.

“Habíamos pasado mucho tiempo sin hablar y a mí me daba nervios meterme en líos si él tenía novia, pero le escribí y le mandé un video de la plaza de Cartagena, donde yo estaba en ese momento. Él enseguida me llamó y me contó que también iba a viajar a la ciudad. Nos encontramos y empezamos a salir a restaurantes, a la playa, a misa. Siempre estábamos juntos”, contó Laura en medio de una entrevista con El Heraldo.

Salomón se dio a conocer siendo presentador y muchos lo adoraban cuando hizo parte de Muy buenos días.

Por eso se sorprendieron al verlo en la novela, aunque se ha llevado buenos comentarios.

“De eso se trata la vida, de sorprenderte… por eso quiero que sepan que detrás de Maximiliano existe un proceso muy bonito. El día que me avisaron para hacer el ‘casting’, llamé de inmediato al maestro @tao.sierra y sin dudarlo me guió con la compañía, obviamente, de una de las mejores actrices de este país, @lauradeleonc. De ahí en adelante hice lo que me dictó el corazón, ¡y aunque el ‘casting’ lo llevé a cabo enfrentándome a más actores (a los cuales respeto mucho), me lo gané yo!”, contó el famoso en sus redes.