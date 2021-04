Oficial: vieron a Maluma con su nueva novia en un evento, al que llegó con ella de la mano. Se trataría de una de sus primeras apariciones públicas.

El cantante se mostró descomplicado junto a su nuevo amor, una amiga de infancia con quien comenzó a salir cuando terminó lo suyo con la modelo Natalia Barulich.

Hasta ahora, no eran muchas las fotos que se conocían del cantante junto a su novia.

Según varios medios, se llama Susana Gómez, y se conoce desde hace muchos años con Juan Luis, mejor conocido como Maluma.

Oficial: vieron a Maluma con su nueva novia en un evento, al que llegó con ella de la mano

Luego de su relación con Natalia Barulich, a quien besaba en sus conciertos y con quien viajó por todo el globo en su jet privado, muchos se preguntaban quién sería su próximo romance.

Lo cierto es que el noviazgo con Natalia se terminó, pues al parecer la distancia les estaba costando.

Por los trabajos de ambos, eran menos y menos las ocasiones en que se podían ver.

En entrevista con la revista GQ, Natalia explicó que en un momento se sintió dando el 100% y recibiendo solo el 20%.

Dijo que, en el momento, la relación era tóxica, pues ella estaba muy enamorada para dejarlo, pero no se sentía retribuida.

Además, se cansó de siempre viajar para verlo a él y acompañarlo.

“Era una relación unilateral. Yo estaba dando un 100% y estaba teniendo como máximo un 20%, algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Pero no fue consistente, era cálido, era frío… sentía que estaba viviendo para mi pareja, estaba extrañando mi trabajo, estaba viajando constantemente solo para estar ahí, apoyándolo. Lo amaba profundamente y cuando estás enamorado te ciegan las cosas. No digo que me arrepienta de eso, pero estaba ciega sabiendo que sabía que estaba en una relación tóxica y no había aceptado eso, y no me amaba lo suficiente para para alejarme, hasta que finalmente no tuve más remedio que hacerlo”, explicó.

A pesar de todo, ambos continuaron con sus vidas.

Maluma se ha visto muy tranquilo con su nueva pareja, quien además no tiene nada que ver con el mundo de la farándula.