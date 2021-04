Este martes regresa a la pantalla. Conoce a la ‘Barbie mexicana‘ y chica trans que llega a revolucionar ‘Acapulco Shore’.

El polémico reality renueva su elenco para la temporada número ocho y se une al discurso incluyente con la participación de la primer mujer transgénero en el proyecto.

Se trata de Jaylin Castellanos, una influencer que se hace llamar la Barbie mexicana en redes sociales. Con su belleza y voluptuoso cuerpo cautiva las miradas de muchos.

Durante la conferencia de prensa a la que Publimetro tuvo acceso, aseguró que se sintió cómoda y respetada durante los 25 días de rodaje que vivió en la casa de Acapulco y al contar su historia aseguró que no siempre ha sido así.

“En mi vida he tenido muchas experiencias y esta fue bastante increíble, convivir con más de 15 personas en una casa, te vuelves loca”, manifestó Castellanos en conferencia.

Además, aseguró que su presencia en la casa de los shore dará de qué hablar, ya que le gusta ser el centro de atención.

“Jailyn es una persona muy sensible que a veces no lo demuestra, me gusta llamar la atención. No nací guapa, tuve que pasar por cirugías, procesos hormonales, terapias. Vivir la discriminación por ser trans es difícil (…) Ser la mujer que soy ahora me ha costado”, afirmó.

Este martes 27 de abril el reality regresa a las pantallas de MTV, sus integrantes regresan tras unas increíbles y controvertidas vacaciones que vivieron en Mazatlán el año pasado.

La familia shore está de regreso al balneario más famoso de México y sus nuevos integrantes prometen momentos intensos, fiesta, polémica, drama, ligues y triángulos amorosos.

Esta temporada tendrá participaciones musicales en vivo e invitados especiales de México, Brasil y Argentina que serán revelados próximamente.

La ‘matrioshka’ y reina de la casa Karime regresa a Acapulco con su inseparable ‘team tendo’ Jey, y Chile, a quienes se le unen Nacha, Jailyn, Eddie, Fernanda, Isa, Diego, Jacky, Alba y Beni.

Se estrena a las 10:00pm (Mex/Col) / 11:00 pm (Arg) por MTV y por Paramount+.

