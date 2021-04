“No estoy operada”: la revelación de Mara Cifuentes que dejó a varios pensando.

La modelo colombiana ha vuelto a ser tema conversación debido a su portada y entrevista en la revista Vea.

En la portada, ella se ve junto a su novio y su novia: Bella Castiblanco y Alejandro Betancourt.

Pero, además de eso, en la entrevista con el medio aseguró que no estaba operada como había asegurado en el pasado.

“Hay mucha gente que está pensando que yo me operé por lo que dije en televisión y en redes, eso me carga mucho y quiero ser honesta. Antes no estaba preparada y no debí haber hablado del tema. […] ¡No estoy operada! Hoy me siento libre de poder decírselos. ¡No tengo reasignación de género!”.

Además, agregó que: “Soy una mujer cien por ciento y no necesito una cirugía. El que lo quiera entender, está bien, el que no, ni modo”.

“No estoy operada”: La revelación de Mara Cifuentes que varios estaban esperando

Cabe mencionar que Mara ya había tocado un poco este tema hace algunas semanas. Lo hizo en medio de una entrevista con Noticias RCN.

“En algún momento dije que tenía vagina, en televisión, y creo que mentí. Estoy completamente feliz con mi cuerpo, y no lo voy a hacer”, aseguró.

De acuerdo con la modelo, muchos comenzaron a hacer preguntas luego de un desfile en Estados Unidos.

Ella se encontraba ligera de ropa y un fotógrafo logró captar todo su cuerpo.

“Era una foto superbién tomada, así de paparazzi en HD, en EE. UU., y se veía como algo ahí que me generó mucha disforia. Entré como a encerrarme, a esconderme, a sentirme insegura”, detalló.

Justamente, esto también la hizo pensar que no debía mentir, ni se sentirse mal por su figura.

En cuanto a su relación, Mara y los exparticipantes de La agencia han asegurado que se sienten felices y que han vivido momentos inolvidables.

“Ahí les dejamos todos los secretos, una historia de amor genuina, diferente, podría decir que hasta inocente. El morbo se lo pones tú”, aseguró Alejandro compartiendo una imagen de la portada de Vea.

En cuanto a Mara, ella aseguró que: “Gracias a los dos por tan mágicas experiencias, ha sido inolvidable. Me han hecho infinitamente feliz”.

Y finalmente, Bella agradeció a la publicación por “acogernos, escucharnos y permitirnos contarles un poco de cómo surge, fluye y se transforma el amor”.