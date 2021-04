Se han manifestado por medio de sus redes sociales. Famosos que le han dicho “no” a la reforma tributaria.

Aunque diariamente en Colombia ocurre todo tipo de acontecimiento que da de qué hablar entre los ciudadanos, recientemente el tema más comentado por muchos es la reforma tributaria.

El proyecto ha levantado asperezas en personas del común, políticos, y hasta las celebridades de la farándula nacional, sobre todo temas como el IVA, el cual ahora sería puesto a muchas más cosas y servicios.

Así hemos podido ver por medio de sus redes sociales, donde con algunos mensajes han dicho “no” a la reforma.

Una de las que ha dicho “no” es la actriz Lina Tejeiro, quien en pasados días por medio de su cuenta de Twitter e Instagram, manifestó estar en desacuerdo con la medida.

“Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía. NO A LA REFORMA TRIBUTARIA”, expresó en Twitter.

Que tu estabilidad económica no nuble tu empatía.

NO A LA REFORMA TRIBUTARIA! — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) April 19, 2021

Incluso, envió un mensaje a los que le preguntan que si no le da miedo hablar de política, manifestando que sí, “pero me da más miedo que mi familia se muera de hambre“.

“¿Qué si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo, pero me da más miedo que mi familia se muera de hambre. Aunque yo ayudo a gran parte de mi familia económicamente, no puedo hacerlo con todos y sé que alzar la voz y sentir empatía por los que no son mi familia, ayudará. No a la reforma tributaria”, expresó por medio de su Instagram.

Otra de las famosas que se han manifestado es la influencer Luisa Fernanda W, quien con un mensaje le dijo “no” a la reforma.

“Aquí aprovecho y hago una pausa y les digo NO a la reforma tributaria. Gracias por la atención”, afirmó Luisa.

Captura de pantalla/ Instagram @luisafernandaw

A la lista se suma Katerin Peláez, quien al publicar un video de Duque grabado en época de campaña, en el que el hoy presidente aseguraba que no subiría impuestos, la modelo admitió que le creyó en su momento.

“Yo creí en esas palabras”, expresó para criticar la reforma tributaria.

Otra de las que se ha unido es la hoy empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, quien manifestó a sus seguidores que “Ni la reforma tributaria podrá conmigo”.

“Que tristeza, nos quieren ver pobres. Yo estoy asumiendo el 19% del IVA, yo tengo 300 empleados y pago caja de compensación, subsidio, vacaciones. Ni la reforma tributaria podrá conmigo”, manifestó.

Otro más es Alejandro Riaño, quien por medio de su personaje Juanpis González, realizó un video en que lanzó duras críticas a la norma.

Natalia Reyes también se manifestó en desacuerdo con la reforma, mencionando que “destruye la industria audiovisual en Colombia”.

“La reforma tributaria también destruye la industria audiovisual que ha generado muchos puestos de trabajo y cultura para el país”, expresó por medio de su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla Twitter @nataliareyesg

La actriz Carolina Guerra es otra de las famosas que le han dicho “no”, expresando que el “Gobierno colombiano quiere ahogar la clase media con la nefasta Reforma“.

Gobierno colombiano quiere ahogar la clase media con la nefasta #ReformaTributaria por falta de presupuesto pero está listo para derrochar cantidades exorbitantes de dinero en un método probado ineficaz e insalubre como lo es el glifosato. #TienenHuevo 🥚#ProhibanElGlifosato — Carolina Guerra (@carolinaguerram) April 21, 2021

También la periodista Mónica Rodríguez, quien ha sido una dura crítica del Gobierno, expresó que “Nos roban” usando el #ReformaTributaria en Twitter.

Captura de pantalla Twitter @MONYRODRIGUEZOF

