En medio de una entrevista, un famoso cantante “patinó” cuando le preguntaron por su relación Lina Tejeiro.

Se trata de Llane, quien se dio a conocer siendo parte de Piso 21 y que ahora tiene su proyecto como solista.

Llane y Lina han dado de qué hablar en las últimas semanas por su cercanía.

Y es que ambos harán parte de un nuevo programa de RCN que se llamará ¿Quién la máscara?

En las redes ambos mostraron sus momentos grabando esta producción, y lo cierto es que desde entonces comenzaron los rumores respecto a que ellos podrían tener un romance secreto.

Sin embargo, la actriz habló del tema y lo negó todo en sus redes.

“Es muy gracioso, porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos y ahorita estamos trabajando juntos. Hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”.

Ahora, ambos volvieron a ser tema de conversación luego de una entrevista de Llane con Pulzo.

En aquella entrevista, el medio web le preguntó al artista qué papel jugaba Lina en su presente y cuál le gustaría que jugara en su futuro.

Al parecer, el ex-Piso 21 no estaba esperando esta pregunta y respondió con una risa nerviosa que dejó pensando a varios.

Sin embargo, aseguró que ella es su amiga y que quisiera que fuera así en el futuro. Aunque eso sí, tampoco se cerró a la idea de tener una relación con ella.

Exactamente, sus palabras fueron las siguientes: “Esa pregunta es muy comprometedora. Somos superamigos, no tenemos nada. Ella es muy bonita, me parece una mujer hermosa. Yo dejo fluir las cosas, pero hasta el momento somos amigos y en el futuro… yo ni siquiera pienso en eso, pero le mando un abrazo y es hermosa esa mujer”.

Lo dicho por el cantante podrá escucharlo de sus propias palabras dando clic aquí.

Famoso cantante “patinó” cuando le preguntaron por su relación con Lina Tejeiro

A comienzos de año, Lina Tejeiro dio de qué hablar tras revelar las verdaderas razones de su separación con Andy Rivera.

Y aunque reveló que intentaron darse una nueva oportunidad, lo cierto es que no lo lograron y decidieron separarse definitivamente.

Hace unos meses también se aseguró que Andy Rivera estaba saliendo con una hermosa cantante argentina. Sin embargo, él se encargó de acabar los rumores afirmando que solo eran amigos.

Así que, por ahora, tanto Lina como Andy se mantienen solteros. ¿También estarán a la orden?