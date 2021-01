El cantante mexicano explicó lo ocurrido a la opinión pública, Vicente Fernández ofreció extraña "disculpa" luego de tocar el seno de una joven admiradora.

Días atrás, una joven denunció que Vicente Fernández le tocó uno de sus pechos.

Todo ocurrió cuando ella y otras personas se sentaron junto al cantante para tomar una foto juntos.

Ella quedó a su lado, y el cantante octogenario subió su mano hasta tocar su pecho.

Lo que ella explicó después en sus redes sociales es que no lo sintió en ese momento, pues tenía un brasier de relleno grueso y no sintió el tacto.

Sin embargo, al ver el video que se tomó en el momento se molestó.

En respuesta, Vicente Fernández le contó a la prensa mexicana que él tampoco había notado dónde estaba su mano.

Lo curioso fue que terminó por explicar cuál es su método cuando quiere intimar con alguna mujer.

“Le ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con intención. Si lo hubiera hecho intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, comentó el cantante.

Esta respuesta, para muchos, no dejó bien parado al ídolo mexicano.

Vicente Fernández ofreció extraña "disculpa" luego de tocar el seno de una joven admiradora

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí