El idolatrado cantante mexicano quedó en evidencia, Vicente Fernández tocó el seno de una joven admiradora y todo quedó en video.

No sería la primera vez que una seguidora reporta algún comportamiento indebido de un famoso.

En esta ocasión, se trata de una joven que denunció que Vicente Fernández le tocó uno de sus pechos.

Todo ocurrió cuando ella y otras personas se sentaron junto al cantante para tomar una foto juntos.

Ella quedó a su lado, y el cantante octogenario subió su mano hasta tocar su pecho.

Si bien podría decirse que no se percató, es casi imposible que no notara que ya estaba palpando el seno de la joven admiradora.

Lo que ella explicó después en sus redes sociales es que no lo sintió en ese momento, pues tenía un brasier de relleno grueso y no sintió el tacto.

Sin embargo, al ver el video que se tomó en el momento se molestó.

“Yo estaba usando un brasier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo”, expresó.

Este fue el video del momento, ¿cometió un acto abusivo el cantante?

Vicente Fernández tocó el seno de una admiradora y todo quedó en video

