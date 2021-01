Ahora los seguidores de la influencer la acusan de mentirosa y de que todo fue una estrategia para ganar likes. ¿Todo fue mentira? Captan a Epa Colombia con su exnovia luego de la supuesta separación.

Desde hace un tiempo Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, ha mostrado por medio de sus redes sociales lo bien que le ha ido con sus peluquerías y productos capilares.

Pero en medio de la felicidad que ha tenido gracias a su negocio, donde ha demostrado que le ha dado ganancias para comprar carro y hasta apartamento, confesó que se encontraba pasando por un duro momento.

Finalizando el 2020 la influencer se sinceró con sus seguidores y reveló que había terminado con su pareja Diana Celis. ¿La razón? Comentó que le había sido infiel con una jugadora del Santa Fe.

"Les cuento que mi relación con Diana acaba de terminar. Hace mucho tiempo no cogía el celular porque mantenía en mis peluquerías, mis seguidoras, que jamás creí que me traicionara. Me acabo de dar cuenta que ella eliminaba conversaciones y salía con una compañera de Santa Fe", expresa en su momento.

Tras a dar a conocer la situación, los seguidores de Daneidy le empezaron a enviar mensajes de apoyo por medio de redes sociales.

Esto hasta hace poco, ya que se viralizaron una serie de imágenes en las que se podía ver a Epa Colombia junto a Diana en un centro comercial de Bogotá.

Ante las imágenes, algunos seguidores de la polémica influencer han empezado a cuestionarla, pues para ellos todo habría sido un show para ganar likes y seguidores.



Publicidad



¿Todo fue un show? Captan a Epa Colombia con su exnovia luego de la supuesta separación.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.