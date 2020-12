Epa Colombia descubrió a su novia en una infidelidad y le terminó; ella contó todo

Epa Colombia descubrió a su novia en una infidelidad y le terminó. Los detalles los contó en redes sociales. Según dijo, Diana Celis le puso los cachos con una compañera de Santa Fe.

"Les cuento que mi relación con Diana acaba de terminar. Hace mucho tiempo no cogía el celular porque mantenía en mis peluquerías, mis seguidoras, que jamás creí que me traicionara. Me acabo de dar cuenta que ella eliminaba conversaciones y salía con una compañera de Santa Fe", expresa el inicio del mensaje de la influenciadora.

Más adelante, explicó que Diana le decía que salía para terapias, pero en realidad se iba a encontrar con su amante.

Incluso, Epa reveló un chat de WhatsApp en el que la confronta y se despide antes de bloquearla.

Epa Colombia descubrió a su novia en una infidelidad y le terminó

Conozca continuación las imágenes que lo revelan todo:

Por el momento no se conoce la reacción de la jugadora que hasta hoy fue la pareja de Danidy Barrera.

