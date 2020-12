Aun no hay permisos para este tipo de eventos, este fue el regaño del alcalde de Cali a Jessi Uribe tras anunciar concierto presencial a pesar de pico de contagios.

La pandemia no ha dado tregua en el país.

A pesar de que muchas industrias se reactivaron, las medidas de bioseguridad deben mantenerse.

Sin embargo, muchas personas han desacatado las normas mínimas.

Por esta razón, en varias ciudades del país la alerta está encendida.

En Cali, Jessi Uribe, Tony Vega, Tito Rojas y Yeison Jiménez habían anunciado un concierto presencial.

Lamentablemente, las condiciones aún no están dadas y así lo hizo saber el alcalde de la capital del Valle del Cauca.

En su cuenta de Twitter, Jorge Iván Ospina compartió el volante del concierto.

"No tenemos condiciones de bioseguridad para realizar conciertos, debo señalar a la opinión que no permitiremos eventos presenciales. No bote la plata", sentenció.

De momento, Jessi Uribe no se ha manifestado al respecto en sus redes sociales.

