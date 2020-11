El cantante no se aguantó las ganas de desmentirlos, Jessi Uribe hizo quedar 'como un zapato' a un medio de farándula que dio por cierto un rumor.

No es la primera vez que Jessi responde directamente a un comentario en redes.

Pendiente de lo que dicen de él, Jessi Uribe ha tenido a raya a quienes hablan de su vida para evitar malentendidos.

Sobre todo porque, desde que vive con Paola Jara, los rumores de una boda y un embarazo no han parado.

Así, en las últimas horas un famoso programa de farándula compartió en sus redes la "exclusiva" con las "pruebas" de que la pareja se va a casar.

Al leer esto, el propio Jessi comentó:

"Veee a mí no me ha llegado la invitación 😂😂 me avisan Pa' ver si caigo" (sic).

Muchos seguidores suyos y de la cuenta del programa le dieron la razón.

Jessi Uribe hizo quedar mal a un medio / Instagram

