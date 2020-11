La modelo caleña no se quedó callada ante este comentario, Elizabeth Loaiza no escondió su enojo con un seguidor que la acusó de mentir sobre su cáncer.

Este año ha sido especialmente difícil para Loaiza.

No solo perdió un embarazo, sino que luego de ello supo que tenía cáncer.

Para colmo, tuvo algunos problemas cuando intentó funcionar como intermediaria de la venta de pruebas de COVID-19.

Durante este tiempo se ha practicado las quimioterapias necesarias.

No ha sido sencillo, pues con este tratamiento vienen bastantes malestares y la pérdida del cabello.

Por esta razón, la modelo se sorprendió al leer que un seguidor le dijo que estaba mintiendo.

"¿Qué es mentira, que tengo cáncer? Creo que no me sigues hace mucho y no ves mis historias en quimioterapia", respondió, notablemente molesta.

