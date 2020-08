La modelo caleña no pasó por alto los comentarios en su contra; Elizabeth Loaiza se despachó contra Alberto Linero, quien la acusó de buscar seguidores con su tragedia.

En días pasados, la modelo Elizabeth Loaiza compartió una lamentable noticia.

Luego de perder un embarazo, Loaiza descubrió que tiene cáncer de útero.

Tal como ha hecho siempre con varios temas personales, le compartió a sus seguidores algunos pormenores de su diagnóstico.

Según dice, ha tratado de mantenerse positiva para afrontar las quimioterapias.

Sin embargo, le molestó bastante una conversación que se dio en la emisora Bluradio entre Nestor Morales y el exsacerdote Alberto Linero.

Al mencionar el cáncer de la modelo, Linero dio a entender que le parecía que Loaiza se inventaba sus tragedias para ganar seguidores.

Esto no le gustó a Elizabeth, quien comentó en un video de Instagram lo dicho por Alberto Linero:

"No era mentira (el cáncer), no sé por qué rezan y hablan de Dios y a la hora de juzgar a un ser humano lo hacen de manera indiscriminada, el único que lo debe juzgar a uno es Dios… me enviaron una noticia de Bluradio donde habla uno que era cura, –y que me encanta cómo habla, y sus prédicas–, hizo un comentario horrible; que dizque quién sabe yo qué más me iba a inventar para conseguir seguidores, yo dije, ¿quién se va a inventar una enfermedad, quién va a querer estar enfermo? El mismo que dijo que Daniella Álvarez era una heroína, dijo que yo lo hacía por seguidores", comentó.

Después dejó el tema hasta ahí, pero dio a entender que le gustaría que Linero conociera su opinión.

Elizabeth Loaiza se despachó contra Alberto Linero, quien la acusó de buscar seguidores con su tragedia

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí