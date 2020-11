La Señorita Bolívar casi se cae al desfilar en el certamen, el tropiezo de Laura Olascuaga, nueva Miss Universe Colombia, que dejó memes en redes sociales.

Entre vestidos largos y tacones altísimos, es común que haya tropiezos.

Esta vez, quien tuvo que continuar como si nada fue la ganadora de Miss Universe Colombia, Laura Olascuaga.

En uno de los momentos de desfile, Laura tropezó y estuvo a punto de caerse, pero logró recuperar el equilibrio.

A pesar de este pequeño incidente, la participante logró convencer a los jurados y se quedó con la corona.

No obstante, su triunfo fue recibido con incertidumbre puesto que ya había rechazado ser virreina.

En 2018 Olascuaga quedó de segunda ante Gabriela Tafur, quien se coronó Señorita Colombia.

Luego de asegurar que se alejaría de los reinados reapareció en este certamen, haciendo dudar de sus verdaderas intenciones al rechazar el anterior título.

Corrección no es Miss Bolivar es Miss Casi Caída #MissCasiCaida #MissUniverseColombia https://t.co/CyaQD60lqL

Yo cayendo en las mentiras de mi ex. #MissUniverseColombia pic.twitter.com/8Q2P45mIG3

Cuando el bus arranca y yo no me he agarrado: #MissUniverseColombia pic.twitter.com/Xks4v3BCTw

— 𝘿𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙔𝙚𝙥𝙚𝙨. (@diegofer_yepes) November 17, 2020