Así lo relató en Día a día, actriz de Pasión de gavilanes fue acuchillada en la época en que grababa la novela, la historia nunca salió a la luz.

En este momento, la novela más vista es Pasión de gavilanes.

La popular novela regresó en esta época de pandemia, y con ella volvieron las historias de quienes hicieron parte.

Por ejemplo, la historia de "Dominga", intepretada por la actriz y pianista Tatiana Jauregui.

La actriz estuvo en Día a día para hablar de la novela y, de paso, promocionar algo de su trabajo reciente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su el accidente que vivió en la época en que grabó la novela, cuando la acuchillaron por robarle la bicicleta.

"Fue bastante violenta la situación, estaba en la ciclovía y alguien me dijo que le diera la bicicleta, se la entregué y enseguida me mandó el cuchillo en la pierna, casi me corta una vena, me llevaron a la clínica me tomaron 35 puntos", recordó.

Luego de ello vino una lenta recuperación, con la que la producción de la novela fue comprensiva.

"Grabábamos en el frío y sentía que se me abría la herida, pero me trataron muy bien en la producción, me cuidaron mucho, pero la recuperación fue traumática", agregó.

Por fortuna, la actriz se recuperó del todo y lo sucedido pasó a ser solo una anécdota.

