Un fantasma le hizo la vida imposible a Paola Rey en las grabaciones de 'Pasión de gavilanes', cuenta la actriz

#HalloweenEnLaRed En la época de las grabaciones de 'Pasión de Gavilanes' la que sufrió de una continua persecución, al parecer, por un ente paranormal, fue la actriz @paolareyactriz . Según cuentan en esa época cuando las grabaciones eran en la hacienda, a ella se le desaparecían sus objetos personales como por arte de magia. Dicen que Paola dejaba su maquillaje o la lonchera en su camerino, cuando los iba a buscar ya no estaban y lo peor es que aparecían en otro lugar totalmente distinto. . . El susto más grande se lo llevó cuando fue a las grabaciones estrenando un carro, las llaves desaparecieron y al rato las encontraron en una rendija, ¿cómo llegaron allá?, es un misterio todavía. . . . . . . . . #PaolaRey #Halloween #LaRed