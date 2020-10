La actriz es bien conocida por su caracter fuerte, Lina Tejeiro hizo una confesión sobre su intimidad y defendió su derecho a no ser juzgada por ello.

Esta semana, muchos conocieron la noticia de la modelo a quien le filtraron videos íntimos donde sostiene relaciones sexuales con su novio.

La noticia se hizo viral pues la modelo pide que no la juzguen y no repliquen dichos videos.

Su exnovio habría sido el responsable de difundir dicho material en páginas web para adultos.

Al conocer la noticia, Lina Tejeiro se puso del lado de la modelo, tanto así que le dio la razón y aseguró que ella también se había grabado teniendo relaciones en el pasado.

Estas fueron sus palabras para Laura García, la modelo en cuestión.

"No debes sentirte mal, no estás sola y no la c…, solo confiaste en alguien con quien estabas estableciendo una 'relación', seria o no era una relación. La mayoría tenemos relaciones y un gran porcentaje se graba sea cual sea el motivo, y sí, yo también lo hice en algún momento y no por eso soy p…", comentó Lina Tejeiro.

También la felicitó ya que con su denuncia está evitando que más mujeres caigan en la trampa de confiar en el sujeto señalado, identificado como Jefferson Steven Ramírez.

