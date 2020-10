Ya nació el bebé de Luisa Fernanda W y estos son los detalles que nadie conoce de su llegada

View this post on Instagram

Ya nació el hijo de @pipebueno y @luisafernandaw 👶🏻🥰 . . Tras varios meses de espera nació Massimo en la Clínica del Rosario a las cuatro de la mañana, según fuentes, el niño se encuentra bien y sin complicaciones y por ahora los nuevos padres siguen en el centro de salud . . A ellos ¡Felicitaciones! 😍 . . . . . . . . . . #LuisaFernandaW #PipeBueno #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoE LaRed