El bebé de Luisa Fernanda W ya habría nacido, y hasta fue recibido con mariachis

Ya abría nacido el bebé de Luisa Fernanda W. Según información otorgada a @rastreandofamosos , el bebé nació en la Clínica del Rosario, sede Poblado, de la ciudad de Medellín. Además una persona que se encontraba en el mismo lugar presenció el recibimiento que Pipe Bueno le dio a su hijo, con mariachis incluidos. Cabe mencionar que hasta ahora ninguno de los padres se ha manifestado en sus redes para confirmar la noticia. 🤰👶❤ #luisafernandaw #pipebueno