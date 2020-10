Muchos fueron testigos del angustiante momento, recordada exreina habló de las secuelas que le dejó delicado accidente que sufrió en Exatlón.

En 2018, Lucía Aldana se presentó para participar en el reality de competencias de RCN, Exatlón.

En dicho programa, la exreina tuvo una fuerte caída durante una de las pruebas.

Todos vieron la cara de dolor que hizo en aquel momento, pues, efectivamente, había tenido una fractura.

Se trató de una fractura de rodilla por la cual tuvo que abandonar la competencia.

Luego de mucha terapia y paciente recuperación, dice que todavía no está del todo bien.

De hecho, esto la ha afectado laboralmente, tal como contó hace algún tiempo.

"Desde hace unos seis meses vengo presentando un dolor crónico bastante fuerte", le contó Aldana al programa Lo sé todo.

Aunque ya pasaron dos años, aún no se recupera por completo, lo cual la ha afectado en su día a día.

"Caminar me es difícil, yo todavía no puedo saltar, correr, me duele estar mucho tiempo sentada y mucho tiempo parada", agregó.

Este fue su testimonio.

