Un accidente que sufrió en el programa la ha mantenido lejos de las cámaras. Exreina colombiana lleva siete meses sin poder trabajar por lesión que sufrió en Exatlón.

Se trata de Lucía Aldana, quien hizo parte del programa de competencias físicas Exatlón.

En el mismo, Aldana saltó desde una plataforma, y en la caída se fracturó la rodilla al caer en una piscina.

Las crudas imágenes sorprendieron a más de uno, pues entre gritos y llantos Aldana tuvo que ser socorrida de inmediato.

Según dice, esto le ha impedido volver a trabajar, pues desde hace siete meses se está recuperando de la dura lesión.

Sin embargo, este tiempo le ha permitido tomarse unos días para descansar y llevar la vida con más calma.

De paso, aseguró que nunca volvería a participar de un reality. No obstante, en el programa no mostraron más detalles de por qué la exreina no regresaría a un programa de ese tipo, aunque es entendible su posición.

Esto se lo contó Aldana al Canal 1.

#LoSéTodo Lucía Aldana habló de su recuperación y de los realitys La exreina Lucia Aldana nos contó que lleva siete meses sin poder trabajar por su lesión. Además, aseguró que no volvería a participar en un reality.

