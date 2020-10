Lady Noriega sorprendió mostrando su nueva cirugía; varios le sugieren parar de operarse

View this post on Instagram

#LaRedAlAire Iniciando el año 2000 @ladynoriega7 se inyectó una sustancia para aumentar sus labios. La médica que la atendió, aprovechó para rellenar el mentón, intervención que se convirtió durante muchos años en un verdadero karma para Lady. . Su rostro le cambió totalmente y su organismo reaccionó diferente. . Luego de muchas lágrimas, traumas y 5 cirugías para poder retirarle lo que tenía en su cara, luego de muchos años, Lady Noriega, se siente mucho mejor tras aquella intervención y ahora nos cuenta cómo se está cuidando . . . . .. #LadyNoriega #LaRed #Cara #Tips