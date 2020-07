La cirugía que le desfiguró el rostro a Lady Noriega luego de las grabaciones de 'Pasión de gavilanes'

La vida cambió completamente para Pepita Ronderos luego de Pasión de gavilanes, y es que hubo una cirugía que le desfiguró el rostro a Lady Noriega, la actriz que le dio vida a este personaje.

Muchos televidentes han recordado a la actriz y cantante gracias a su aparición en la producción.

Sin embargo, luego de la grabación de la novela sucedió un hecho que la dejó marcada para siempre.

Buscando mejorar algunos detalles en su rostro, debido al paso de los años, se sometió a un procedimiento en el que le inyectaron biopolímeros.

De acuerdo con Lady, en aquel momento estos eran legales. Además, tenían registro del Invima.

A Lady empezaron a salirle unas extrañas protuberancias en su rostro, que fueron muy difíciles de corregir.

Además, a medida que pasaba el tiempo su cara empezó a tornarse más masculina y esas delicadas facciones que tenía, se fueron.

Por eso, desapareció más de 10 años de la televisión.

Sin embargo, años después conoció al cirujano que la ayudó a recuperar su rostro.

"De verme así busqué de nuevo ayuda, pero los médicos me decían que tocaba sacar los biopolímeros pero no sabían cómo. Hasta que me encontré con Rodolfo e iniciamos y un proceso para devolverme mi cara que ha durado más o menos dos años. De hecho, la última cirugía fue hace seis meses”, dijo hace unos años a Se dice de mí.

Sus revelaciones las podrá ver en el siguiente video desde el minuto 28:

La cirugía que le desfiguró el rostro a Lady Noriega

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí