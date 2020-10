La doctora Fernanda dejó matados a varios al mostrar su abdomen perfecto

View this post on Instagram

🌸primera carrera virtual . . 🌸 primera carrera con tapabocas . . 🌸 primera carrera en una pandemia . . Recuerden: es lo que hay, así que aceptar, adaptarnos y avanzar !!!🌸🌸🌸 . . No bajemos la guardia, abrazo virtual. #CorroContraElCáncerDeSeno Autocuidado es también asistir a los chequeos médicos, que el 👑 🦠 no los lleve a descuidar los demás aspectos claves de la salud 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🌸🌸🌸