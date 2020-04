Halagan las piernas de la doctora Fernanda por esta foto en Instagram

View this post on Instagram

¡Que el Covid-19 👑🦠 no nos cause daños colaterales! Este es un llamado de la @acneurologia para que los pacientes con ACV (ataque cerebro vascular) 🧠más conocido como trombosis o derrame cerebral consulten a tiempo 🏥 …. en estos casos cada minuto ⏰ de demora es oro !!! Difundamos 🙏🏼🙏🏼🙏🏼