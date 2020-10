Orgullosa de su cuerpo, Pautips publicó fotos del antes y después de su lucha con la anorexia.

View this post on Instagram

Nunca sabes que tan fuerte eres, hasta que ser fuerte es tu única opción 🙏🏻 Ya les he compartido mi historia varias veces, porque en gran parte de siento orgullosa por ser valiente y hacer lo que nadie más podía hacer por mi ❤️ No se trata de victimizarse, quiero que las personas que me ven y me admiran entiendan que un desorden alimenticio no es un capricho ni un juego. Que nosotros como sociedad tenemos que esforzarnos porque nuestros niños pongan como prioridad ser personas educadas, amables y carismáticas en vez de preocuparse solo por su apariencia física. Si quiero que me tomen de ejemplo, que vean que los extremos no son buenos y que definitivamente viví las épocas más oscuras de mi vida al estar batallando conmigo misma ✨ Muchas me pidieron un STORYTIME de como subí de peso, no fue fácil…más que todo por la parte mental pero aquí estoy y más fuerte que nunca 💕 (Sé que YouTube ya no les manda mis notificaciones pero lo puedes buscar en mi canal) #tcarecovery #motivacion